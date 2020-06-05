Тбилиси, , 10:44 — REGNUM В 2024 году Грузия перейдет на новую, полностью пропорциональную систему выборов парламента, заявил в эфире Общественного телевидения Грузии 4 июня вечером спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

В этот день в телеэфире началось публичное обсуждение очередного проекта поправок в Конституцию, на основании которых в Грузии будут проведены парламентские выборы 2020 года.

По словам Талаквадзе, эти поправки будут действовать и после выборов 2020 года вплоть до 2024 года, когда состоится переход на новую, пропорциональную систему.

«Мы как правящая партия в рамках конституционной реформы приняли историческое решение об изменении избирательной системы страны и сегодня в Конституции Грузии записано, что страна перейдет на полностью пропорциональную систему с 2024 года. Переход на полностью пропорциональную систему был нашим первоначальным обещанием, когда мы получили конституционное большинство, и использовали это конституционное большинство, в том числе, для принятия этих изменений», — заявил Арчил Талаквадзе.

Как известно, обязательство о внесении в Конституцию новых изменений правящая партия Грузии «Грузинская мечта» взяла на основании соглашения, которое заключила с оппозицией при посредничестве иностранных дипломатов в посольстве США 8 марта. Эти изменения предусматривают проведение выборов 2020 года по новой системе: в будущий парламент должны быть избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам, избирательный барьер будет понижен с 5% до 1%, а также будет установлен 40% порог для получения права на формирование парламентского большинства и однопартийного правительства.