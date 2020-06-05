Приштина, , 12:52 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в ходе общения с журналистами в городе Лозница 4 июня заявил, что Сербия столкнется с большим давлением по вопросу о Косово, а потому после выборов стране понадобится сильное правительство.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что Сербия согласна участвовать в диалоге при посредничестве как ЕС, так и специального представителя главы США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричарда Гренелла.

«Я всегда старался достигнуть большего из того, что можно достичь мирными средствами. Если они перестанут подавать заявки на вступление в Интерпол и другие международные организации, то и мы прекратим компанию по изменению позиции государств по вопросу о признании независимости Косово», — заявил политик.

При этом Вучич заявил, что не понимает, как может президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, будучи лидером Косово, стремящегося к евроинтеграции, отказываться от сотрудничества с европейским посредником на переговорах — Мирославом Лайчаком.

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