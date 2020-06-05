Москва, , 10:33 — REGNUM Итогом политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке стали «только смерти и разрушения». Об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока».

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?» — задалась вопросом Захарова.

«Не можем припомнить. Только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе», — цитирует ее РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».

Отметим, что Россия с осени 2015 года по официальной просьбе законного сирийского правительства оказывает военную помощь Сирии в борьбе с террористическими группировками и в восстановлении мирной жизни страны.

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