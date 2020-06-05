Дамаск, , 10:28 — REGNUM Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку, которая была осуществлена со стороны Израиля в провинции Хама. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Читайте также: СМИ: Израиль нанес воздушные удары по территории Сирии

В командовании сирийской армии заявили, что сирийской системе ПВО, которая сработала незамедлительно, удалось сбить часть ракет в небе над городом Масьяф, расположенным на северо-западе Сирии. В командовании уточнили, что атака израильских боевых самолётов была совершена накануне вечером, 4 июня, из воздушного пространства Ливана.

По данным арабского телеканала Al Arabia, в результате ударов израильских ВВС по окрестностям города Масьяф погибли по меньшей мере девять бойцов правительственных сил Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Израиля отказалась комментировать произошедшее.