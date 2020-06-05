Москва, , 10:30 — REGNUM Власти Ирана вправе разрабатывать ракетные и космические программы, что никак не нарушает резолюцию Совбеза ООН или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на имя генсека организации Антониу Гутерреша.

Небензя отреагировал на обвинения со стороны США в том, что Иран якобы нарушает резолюцию СБ ООН 2231. По утверждениям американской стороны, иранские ракеты-носители способны доставлять ядерное оружие, однако обоснований этому нет, отметил он.

Дипломат подчеркнул, что у Ирана не было, нет и, как ожидается, не будет ядерного оружия. Однако эта страна имеет полное право пользоваться возможностями, которые дают космическая наука и техника. Ни резолюция СБ ООН, ни иранская ядерная сделка «никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы», заключается в письме.