Приштина, , 12:22 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа 4 июня прокомментировал отказ смещенного при его участии бывшего премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти и одной из виднейших фигур в ЛДК спикера парламента Косово Вьосы Османи участвовать в мероприятиях по передаче власти новому правительству.

На своей странице в социальной сети Facebook Мустафа сообщил:

Скоординированный бойкот госпожой Вьосой Османи, спикером парламента, и господином Альбином Курти, экс-премьер-министром, был ошибкой.

Первая уклонилась от своей обязанности председательствовать на заседании парламента, на которой была вынесена на голосование кандидатура ее соратника (Авдуллы Хоти —ИА REGNUM) из рядов ЛДК на пост премьер-министра, в то время как её партия ЛДК, где она все ещё заместительница председателя, будет руководить правящей коалицией. Это беспрецедентный безответственный акт.

Сегодня Альбин Курти уклонился от своей обязанности передать пост премьер-министру Хоти. Его заявления о том, что он не передаст пост человека, которого он сам уволил — низки и неконкретны. На самом деле перед тем, как уволить Хоти с поста заместителя премьер-министра, Курти сам себя уволил голосами 2/3 депутатов.

Напомним, Мустафа стал инициатором развала правящей коалиции «Самоопределения» и ЛДК, несмотря на сопротивление Курти и Османи, а в дальнейшем инициировал вынесение вотума недоверия правительству Курти.

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