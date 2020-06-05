Киев, , 10:18 — REGNUM Украинские прокуроры не нашли доказательств участия сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена в коррупционных схемах компании Burisma, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 4 июня в комментарии агентство Reuters.

«Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты, связанные с предполагаемой причастностью Байдена. Они ответили, что ничего не нашли», — рассказал он.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что на него не оказывали давления в ходе аудита дела компании Burisma.

Отметим, незадолго до своего увольнения Рябошапка наотрез отказался обсуждать тему возможной причастности Байдена-младшего к коррупции, сославшись на продолжающийся аудит уголовных производств, связанных с Burisma.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что на Украину должен прибыть человек из окружения президента США Дональда Трампа, который постарается убедить главу Украины Владимира Зеленского активизировать расследование фактов коррупции бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине.

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