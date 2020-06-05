Тирана, , 11:55 — REGNUM Посольство США в Тиране 4 июня выделило Албании 5,5 миллионов долларов на создание Американо-албанской академии транспарентности.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, целью создания академии является рост прозрачности действий государственных органов и стимулирование сотрудничества между правительством и другими институтами, как государственными, так и частными, а также поддержка реформы избирательной системы в стране.

Также академия призвана помочь правительству Албании в распределении средств, предоставленных международным сообществом на восстановление страны после землетрясения 26 ноября и других государственных фондов.

Заявление посольства можно понять как проявление нескрываемого раздражения Вашингтона беспрецедентным уровнем коррумпированности своих албанских протеже.

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