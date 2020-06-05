Братислава, , 10:17 — REGNUM Решение об открытии своих границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, с Австрией и Венгрией с 5 июня, приняло правительство Словакии. Об этом 5 июня сообщает Словацкое радио.

Также сообщается, что границы Словакии с Австрией и Венгрией были открыты словацкими властями в 08:00 по центральноевропейскому времени (09:00 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал, что граждане страны смогут безо всяких препятствий ездить в Австрию, Венгрию и Германию с 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 мск) и им не нужно будет предоставлять по прибытии назад справки об отрицательном результате теста на коронавирус и находится две недели в карантине.