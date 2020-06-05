Приштина, , 11:44 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 июня выступил в эфире косовского телеканала Opinion с заявлениями относительно переговоров между Косово и Сербией и будущего соглашения.

Тачи заявил, что процесс диалога между Сербией и Косово в ближайшие недели активизируется при активном участии США:

«Я думаю, что они (США) поставили перед собой цель закрыть проблемы на Западных Балканах. Роль США на Западных Балканах не зависит от администрации США», — заявил Тачи.

При этом ещё ранее политик заявил, что лично он не будет участвовать в диалоге при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака.

На вопрос о том, будет ли иметь место обмен территориями между Косово и Сербией политик заявил, что Сербия признает Косово в его нынешнем территориальном суверенитете.

«Соглашение положит конец вражде и откроет атлантическую перспективу для Косово. Косово принесло достаточно жертв, Сербия сотворила геноцид в Косово, за который Косово нечем отплатить. Я могу заключить, что без соглашения, без завершения конфликта не смогут идти дальше ни Косово, ни Сербия. В итоге Сербия признает Косово, уважая сегодняшний территориальный суверенитет Косово».

Использованная Тачи формулировка может трактоваться двояко, поскольку территория, на которой Косово осуществляет всю полноту суверенитета не совпадает с территорией края, обозначенной в Конституции.

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