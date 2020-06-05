Приштина, 5 июня 2020, 11:44 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 4 июня выступил в эфире косовского телеканала Opinion с заявлениями относительно переговоров между Косово и Сербией и будущего соглашения.
Тачи заявил, что процесс диалога между Сербией и Косово в ближайшие недели активизируется при активном участии США:
При этом ещё ранее политик заявил, что лично он не будет участвовать в диалоге при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака.
На вопрос о том, будет ли иметь место обмен территориями между Косово и Сербией политик заявил, что Сербия признает Косово в его нынешнем территориальном суверенитете.
Использованная Тачи формулировка может трактоваться двояко, поскольку территория, на которой Косово осуществляет всю полноту суверенитета не совпадает с территорией края, обозначенной в Конституции.
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