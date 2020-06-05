Томск, , 10:07 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что «халатное отношение» некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — сказал Жвачкин, отчитываясь 4 июня о деятельности администрации. Цитату губернатора приводит ТВ2.

Губернатор привёл пример: девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом она пошла пить чай «в этом же скафандре».

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но, с другой, она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других», — рассуждает глава региона, добавляя, что из-за таких случаев закрываются целые отделения.

«И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?» — вопрошает Жвачкин.

При этом он подчеркнул, что ни один из медработников, непосредственно работающих с коронавирусом, не заболел COVID-19. Он объяснил это тем, что эти медики «соблюдают технику безопасности, потому что они на передовой».

К середине мая в Томской области коронавирус выявили у более 50 медработников. Причины заражения — как бытовые, так и профессиональные (через пациентов и коллег).

Заразившимся коронавирусом медикам положена страховая выплата. В Томской области она составит 68 811 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 5 июня коронавирус был выявлен у 797 человек.

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