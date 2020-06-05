Соледар, ДНР, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 единицы боеприпасов, сообщили 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях украинские формирования применили вооружение БМП, а также гранатомёты РПГ и СПГ.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались посёлки Старомихайловка и Таврическое.

В результате обстрела Таврического контузию получила женщина 1940 года рождения. В Старомихайловке у двух домов повреждена кровля.

Напомним, ответным огнём из разрешённых видов вооружений Народная милиция ДНР смогла подбить бронемашину украинских силовиков, которая вела обстрел Старомихайловки.

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