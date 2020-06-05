Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Геттериш вырази надежду на возобновление межкорейского диалога, сообщает радио «Свободная Азия».

Он отметил, что всегда поддерживал возобновление диалога между Южной Кореей и КНДР и приветствовал конструктивные меры, принимаемые заинтересованными сторонами.

Отмечается, что таким образом глава ООН ответил на просьбу журналистов прокомментировать угрозу КНДР аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Корее о снижении напряженности на границе между двумя государствами. Поводом для таких заявлений стала агитационная деятельность группы перебежчиков из КНДР.

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