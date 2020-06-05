Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поблагодарил иранские власти за то, что они освободили из тюрьмы ветерана ВМС США Майкла Уайта. Соответствующая запись 5 июня размещена на официальной странице Трампа в соцсети Twitter.

«Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану», — написал в своем сообщении американский президент.

Также он отметил, что Тегерану не стоит ждать итогов президентских выборов в США для заключения крупной сделки с Вашингтоном, так как Трамп собирается на этих выборах победить.

«Вы заключите лучшую сделку сейчас!», — подчеркнул в своем сообщении президент США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Майкл Уайт заразился в одной из тюрем Ирана SARS-CoV-2 и его отпустили под поруки в посольство Швейцарии в Тегеране, а оттуда доставили в больницу. Ветеран ВМС США был приговорен в Иране к 10 годам тюремного заключения за нарушение законов о частной информации и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, Майкл Уайт был освобожден из тюрьмы в Иране через день после того, как в США отпустили ученого Ирана Сируса Асгари, задержанного в Соединенных Штатах в 2017 году по обвинению в нарушении американских антииранских санкций.