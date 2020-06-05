Бердск, Новосибирская область, , 09:45 — REGNUM Директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» Бердска Владимир Воспанчук уволен сегодня, 5 июня. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Временно исполнять обязанности руководителя будет Олег Новичонок, который ранее занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

«Постановление о кадровых перестановках подписал мэр Бердска, — уточняет СМИ. — Также глава города поставил перед новым руководителем задачи: снизить кредиторскую задолженность, увеличить количество безналичных платежей, создать комфортную среду и работать над схемой теплоснабжения города».