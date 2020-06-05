Москва, , 09:40 — REGNUM Граждане России, застрявшие за границей из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанными с ней карантинными мерами, продолжают возвращаться на родину. Так, на сегодня, 5 июня, в Москву запланировано восемь вывозных рейсов из Ларнаки, Парижа, Эр-Рияда, Бейрута, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго и Гаваны.

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Согласно расписанию вывозных рейсов в РФ, опубликованному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Telegram-канале, всего в период до 17 июня в Россию вылетят почти 50 рейсов.

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6 июня самолёты вывезут граждан РФ из Ташкента в Новосибирск, а также из Бангкока во Владивосток. На 7 июня запланированы перелеты в Москву из Бишкека, Кишинёва и Белграда, а также рейсы Ош — Новосибирск, Ташкент — Санкт-Петербург. 8 и 9 июня должны состояться перелёты Ташкент — Москва, Бишкек — Якутск, Тель-Авив — Москва, Тегеран — Москва, Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют только рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.