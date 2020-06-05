Оренбург, , 09:30 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году на социальную поддержку многодетных семей из регионального бюджета направят 1,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В соцпакет для многодетных семей в регионе включены льготы по оплате ЖКУ и проезду школьников, обеспечение лекарственными препаратами детей до шести лет, льготная стоимость школьной формы, выплата на улучшение жилищных условий, посещение учреждений культуры и искусства.

Пакет мер расширяется. Например, в Оренбуржье утвержден региональный маткапитал. Его размер составляет 116 866 рублей. Срок действия маткапитала продлили до 2021 года. Многодетные семьи получают матпомощь на развитие личного подсобного хозяйства. В 2020 году заключено более 2 тыс. социальных контактов. Ежегодно на эти цели в регионе выделяют в общей сложности около 30 млн рублей.

Добавим, в регионе проживает 28 тысяч многодетных семей.

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