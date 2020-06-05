Вашингтон, , 09:30 — REGNUM В США вновь призвали Южную Корею проявить «гибкость» в переговорах о распределении военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Напомним, что переговоры по подготовке нового соглашения зашли в тупик из-за требований Вашингтона о значительном увеличении доли Сеула в военных расходах.

Ранее представители двух стран договорились о том, что Южная Корея возьмёт на себя расходы по оплате труда южнокорейских специалистов военных баз США в Южной Корее, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск.

Читайте также: Сеул выделит $200 млн на оплату труда сотрудников баз США в Южной Корее

Отметим, что Вашингтон снизил свои требования относительно доли Сеула до $1,3 млрд, что на 50% больше, чем годом ранее. В свою очередь, южнокорейская сторона согласилась увеличить долю в расходах на 13%.