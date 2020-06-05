Гонконг, Китай, , 09:24 — REGNUM Присутствие США «остается жизненно важным для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона» и Китай не способен его заменить, взяв на себя роль гаранта безопасности в регионе, заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, передает 5 июня гонконгская газета South China Morning Post.

Ли сделал соответствующие заявления в журнале Foreign Affairs. По словам Ли, конкурирующие морские и территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море означают, что страны региона «всегда будут видеть китайское военно-морское присутствие как попытку продвижения его притязаний». Он также заявил, что многие страны Юго-Восточной Азии «крайне чувствительны» к тому, что Китай имеет значительное влияние на их китайские этнические меньшинства.

«Несмотря на возрастающую военную мощь, Китай не способен превзойти роль США в сфере безопасности, а уход США из Северной Азии принудит Японию и Южную Корею подумать над разработкой ядерного оружия против северокорейской угрозы», — заявил Ли.

Он также отметил, что Сингапур громче всех в Азии призывал США и Китай прекратить столкновения на почве сетей 5G и пандемии COVID-19, которые могут принести вред малым странам региона и заставить их выбрать ту или иную сторону.

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не желают, чтобы их силой вынуждали занимать сторону между США и Китаем. Они хотят развивать хорошие отношения со всеми. Любая конфронтация между великими державами вряд ли закончится так, как закончилась Холодная война мирным крахом одной из сторон», — заявил Ли.