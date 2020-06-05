Киев, 5 июня 2020, 09:24 — REGNUM Кредит Международного валютного фонда (МВФ) позволит Украине компенсировать дефицит государственного бюджета, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 4 июня в эфире телеканала «1+1».
Министр сообщил, что, помимо кредита МВФ, Украина также получит в сумме €1,7 млрд от Европейской комиссии и ещё около $1 млрд от Всемирного банка. Эти деньги якобы позволят Украине пройти сложный период.
Он отметил, что деньги МВФ уже были заложены в бюджет Украины, и правительство страны рассчитывало их получить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что первый транш от МВФ поступит 5 июня. Ещё два транша должны поступить осенью и в 2021 году.
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