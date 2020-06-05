Чита, , 09:05 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали новое кадровое решение. Как сообщает сегодня, 5 июня, официальный сайт региона, на должность заместителя руководителя Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья назначен Тумэн Сампилов. Его последнее место работы — начальник отдела оперативного планирования ГУ «Забайкалпожспас».

Тумэн Сампилов имеет звание подполковника запаса, награжден ведомственными наградами и знаками отличия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 июня заместителем министра строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначена Наталья Рогова. Её испытательный срок продлится полгода.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое назначение произошло в правительстве Забайкалья