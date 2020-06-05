Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль» и должна покинуть этот регион. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он отметил, что на протяжении 45 лет стремление держать Россию подальше от Ближнего Востока было краеугольным камнем американской политики. Однако сейчас российское присутствие в регионе есть, и оно деструктивно.

«И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — заявил Шенкер.

По словам дипломата, администрация прежнего президента Барака Обамы полагала, что Россия в Сирии столкнётся с трудностями и окажется в «трясине», потому российская помощь сирийскому лидеру Башару Асаду приветствовалась. Но ход войны оказался иным, а Асад по-прежнему у власти.

«Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)», — сказал помощник госсекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 2015 года участвует в Сирии в борьбе с терроризмом. Российские военные находятся в стране по просьбе её официальных властей.

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