Токио, , 08:56 — REGNUM Японское правительство ведёт «бесплодную и вредную» политику по возврату только двух островов южных Курил. Вернуть стране необходимо все четыре. С таким призывом в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выступил политолог и журналист Юкио Касима, раскритиковав действия премьер-министра Синдзо Абэ по этому вопросу.

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Подобные призывы звучат уже давно и неоднократно. Однако у японских читателей они вызвали лишь скептическую оценку. В комментариях к статье многие пользователи высказали сомнение в осуществимости призыва Касиямы, а также отметили, что решить такой щепетильный вопрос, как территории, можно надеяться только с союзным государством, в то время как отношения России и Японии никогда не находились на таком уровне доверия.

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Пользователи считают, «политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся», и в конечном счёте эта «проблема не будет решена». Также ряд читателей уверен, что действовать в этом вопросе необходимо не с помощью дипломатии, а через угрозы. Некоторые призвали разместить вблизи островов «ракетные дивизионы» японских сил самообороны и американские военные базы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что власти Японии последовательно осуществляют договоренности, достигнутые ими с российским лидером Владимиром Путиным, и будут добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Абэ пообещал ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года.

Напомним, в мае 2019 года депутат парламента Японии от партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе поездки на острова южных Курил, принадлежащих России, в рамках безвизовых обменов предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян, и извинился за свои слова. Правительство Японии осудило подобное поведение парламентария.

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