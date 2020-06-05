* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 09:06 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал заявил, что его страна единственная, кто боролась с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время онлайн-конференции чиновников внешнеполитических ведомств коалиции, возглавляемой США.

По словам Онала, Турция — единственная страна в коалиции, которая вела активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, ведет борьбу с террористами в Сирии и Ираке, совершая регулярные операции против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.