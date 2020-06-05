Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Госдепартамент Соединенных Штатов выделит $1,2 млн на проект по подготовке «лидеров гражданского общества» на Кубе, которым после обучения предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии». Об этом 5 июня сообщает RT со ссылкой на грант Госдепа.

Отмечается, что задача проекта заключается в том, чтобы «содействовать демократии и соблюдении прав человека, а также чтобы открывать каналы коммуникации и координации деятельности как по всему острову, так и на международном уровне».

В рамках проекта будут отобраны от 25 до 40 жителей страны в возрасте от 20 до 40 лет, которые должны выступать за соблюдение прав человека, продвижение социальной интеграции и расширение неправительственных возможностей.

Тренинги обучающихся пройдут в странах, на поездку в которые каждый участник сможет получить визу. В США рассчитывают, что по возвращении с обучения молодые лидеры распространят полученные знания в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Государственный департамент США направил $300 тыс. на курсы «повышения профессиональных стандартов журналистики» в Черногории. Отмечается, что американское посольство намерено поддержать проекты, которые направлены на «укрепление свободы СМИ». Размер грантов составит от $30 тыс. до $70 тыс.

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