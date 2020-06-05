Бейрут, , 08:36 — REGNUM Депутат парламента Ливана Джамиль Сайед призвал «расстреливать» демонстрантов, которые собираются у жилых помещений. Об этом 5 июня сообщает Al Jazeera.

«Я несу ответственность за жизнь тех людей, у домов которых собираются демонстранты. Стреляйте по ним из своих окон», — цитирует агентство слова Сайеда, выступавшего в парламенте.

Данное высказывание вызвало бурю возмущения среди некоторых граждан, однако парламентарий не стал за них оправдываться.

«Мои слова не были оговоркой, они были сказаны преднамеренно», — сообщил Сайед на своей странице в социальной сети Twitter.

Группа юристов уже подала жалобу на законодателя в прокуратуру, обвинив его в подстрекательстве к убийствам.