Сеул, , 08:38 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь 65 странам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Точный список стран не известен, однако помощь будет предоставлена странам со слабыми системами здравоохранениям. Среди них 34 странам Африки и Ближнего Востока, включая Йемен, Судан и Мозамбик, 12 странам Центральной и Южной Америки, 10 странам Европы и Центральной Азии, девяти странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Общий объем гуманитарной помощи оценивается в $21 млн.

Известно, что с начала пандемии гуманитарную помощь у Южной Кореи запросили 110 стран. Ранее власти страны уже оказали помощь 42 странам на общую сумму $20 млн.