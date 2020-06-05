Посёлок Домбаровский, Оренбургская область, , 08:25 — REGNUM В Оренбургской области Домбаровский райсовет депутатов на внеочередном заседании принял отставку главы района Валерия Швиндта, сообщает местное издание «Восход».

По данным СМИ, 4 июня глава района написал заявление об уходе с формулировкой «по собственному желанию». Большинство депутатов поддержало отставку чиновника.

Напомним, в период скандала вокруг варварского изъятия четверых маленьких детей из семьи в поселке Тюльпанный ранее губернатор Денис Паслер заявил, что принял решение об отставке главы Домбаровского района.

Примечательно, что вслед за главой района заявление об отставке подал и первый заместитель главы муниципального образования Георгий Маер. Перед увольнением Валерий Швиндт успел завизировать заявление, но до отставки Маер должен отработать две недели. В это время чиновник будет исполнять обязанности главы Домбаровского района согласно уставу.

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