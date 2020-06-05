Миннеаполис, США, , 08:21 — REGNUM Участники протестных акций против жестокого обращения полиции в США должны пройти тест на наличие коронавируса. Такое мнение 5 июня высказал губернатор Миннесоты Тим Уолз на своей странице в соцсети Twitter.

«Каждый из участвующих в демонстрациях должен пройти тест на коронавирус», — написал в своем сообщении губернатор.

При этом он уточнил, что каждый, кто подозревает у себя заражение коронавирусом, должен пройти тест на коронавирус спустя пять дней после того, как он участвовал в протестных акциях и, в случае если тест покажет отрицательный результат, через две недели повторить анализ.

Также Уолз отметил, что те, у кого уже появились симптомы COVID-19, должны сдать тест на коронавирус немедленно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Таиланде за сутки выявили один случай заражения коронавирусом.