Каракас, , 07:47 — REGNUM Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который сейчас скрывается в посольстве Франции в Каракасе, должен быть передан властям Венесуэлы, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса 4 июня в интервью радио Union.

По его словам, в Каракасе надеются на соблюдение французской стороной законов принимающего государства. Арреас напомнил, что Гуайдо наряду с другими лицами обвиняется в организации морского вторжения в Венесуэлу 3 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Верховный суд Венесуэлы признал законным смещение Хуана Гуайдо с должности спикера венесуэльского парламента.

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