Тверь, , 07:38 — REGNUM Тверская область готовится к участию в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, о ходе подготовки в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 4 июня рассказал губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что голосование за поправки к Конституции РФ является историческим моментом.

Губернатор Тверской области на телеканале «Россия 24» Тверь Пресс-служба правительства Тверской области

«Приоритеты доминирования нашего законодательства над международным в случае каких-то спорных вопросов — это, безусловно, важная позиция сильного и самостоятельного государства, которое развивается в интересах своих граждан. Второй блок поправок — это социальные гарантии, поддержка бизнеса, социальных обязательств, всё, что касается наших жителей. Третий блок — это наша история, культура, принципы, традиционные семейные ценности. И ещё один важный момент — доминирование русского языка», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба правительства Тверской области.

Общероссийское голосование по одобрению поправок к Конституции РФ будет проходить в течение недели, с 25 июня по 1 июля. В этот период в любой день избиратели смогут прийти на избирательные участки и проголосовать, предварительно подавать заявление для этого не нужно.

В Тверской области для проведения общероссийского голосования подготовят 1 тыс. 115 избирательных участках. Непосредственно перед началом голосования помещения участков будут подвергаться дезинфекции, все сотрудники, участники голосования и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пройдут термометрию. Также предусмотрено голосования на дому — для избирателей, которые не смогут сами прийти на участки. Для этого нужно с 5 по 21 июня подать заявление в МФЦ, территориальной избирательной комиссии, либо через портал Госуслуг о голосовании по месту нахождения. С 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках.

Губернатор также рассказал о том, что для обеспечения санитарной безопасности всех участников избирательного процесса регион закупит одноразовые медицинские маски, перчатки, на приобретение всего необходимого предусмотрено федеральное финансирование, а поставщиками выступят тверские предприятия.

«Мы получили федеральную поддержку на организацию безопасности. Путём размещения заказов, в основном на наших тверских предприятиях, приобретаем средства индивидуальной защиты. Все участки оборудуют техникой для обеззараживания помещений», — подчеркнул в прямом эфире Игорь Руденя.