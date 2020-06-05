Улан-Удэ, , 07:31 — REGNUM Отчёт президенту России Владимиру Путину о завершении строительства военного госпиталя в Улан-Удэ для пациентов с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом заявил член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ). По его информации, имеются также задолженности перед работниками и подрядными организациями.

Он подтвердил, что депутат Заксобрания Бурятии Баир Цыренов снял видео на объекте 30 мая. В ролике видно, что в помещениях продолжаются отделочные работы, хотя глава республики Алексей Цыденов за две недели до этого сообщил главе государства о завершении строительства.

«Такая серьёзная дезинформация ставит под угрозу безопасность наших граждан. Если Верховное Главнокомандование страны считает, что Улан-Удэ имеет серьёзный многофункциональный госпиталь с 60 койками, но по факту их ещё нет — это прямой удар по боеспособности нашей армии и угроза сохранности здоровья наших жителей», — написал сенатор на своей странице в «Фейсбук».

По словам Вячеслава Мархаева, необходимо разобраться, какие организации выполняли работы, как и кто подписывал приёмо-сдаточные документы. Сенатор добавил, что готовятся соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру РФ и другие инстанции.

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