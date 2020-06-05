Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter удалила видеообращение президента США Дональда Трампа, посвященное убийству негра Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса в ходе задержания. Об этом сообщила пресс-служба избирательного штаба американского лидера.

«Twitter и Джек подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — заявили в штабе.

Отмечается, что сам видеоролик был размещен в соцсети 3 июня. Однако администрация Twitter утверждает, что видео было удалено якобы из-за нарушения авторских прав. В свою очередь официальный представитель избирательного штаба Трампа Эндрю Кларк заявил, что действия администрации соцсети свидетельствуют о том, что Twitter занимается цензурой по своим собственным правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер призывал губернаторов штатов, где происходят массовые порядки, навести порядок. В противном случае Трамп не исключил военного вмешательства. Однако администрация соцсети сочла сообщение американского президента «призывом к насилию».

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