Канберра, , 05:43 — REGNUM Жителям Австралии стоит воздержаться от протестных акций в поддержку убитого в США негра Джорджа Флойда из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что австралийцам необходимо пересмотреть свои намерения об участии в таких акциях. По мнению Моррисона, массовые протесты необходимо пресечь из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил беспокойство в связи с массовыми протестами и уличными беспорядками в США, вызванными убийством Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе. При этом заявил, что в Австралии нет необходимости проводить акции солидарности с протестующими в Соединенных Штатах.

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