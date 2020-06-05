Южно-Сахалинск, , 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России. Пользователи соцсетей напомнили, что Россия не намерена отдавать Курилы кому бы то ни было.

Читайте также: На Шикотане десятки семей отметили новоселье

Как сообщил портал ПолитРоссия, издание Wedge Infinity опубликовало материал, в котором Касияма высказался на тему принадлежности Курил. Он рассказал, что Япония более двух лет назад сформулировала чёткий принципиальный подход к территориальной проблеме, согласно которой российские власти «должны отдать Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи».

Однако японские интернет-пользователи высмеяли Касияму.

«Япония, проснись! Никогда тебе Россия острова не отдаст», — написали пользователи японских соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, пока японские политики, «хайпующие» на «курильской проблеме» (которой нет), пытаются сколотить сомнительный политический капитал, требуя возврата Курильских островов, российские Курилы строятся, отмечают новоселья, появляются целые микрорайоны нового, комфортабельного жилья, социальных и спортивных объектов. Как рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, за пять лет на Курилах будет введено в строй более 12 тыс. кв. м нового жилья.