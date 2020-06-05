Лондон, , 05:10 — REGNUM В составе Королевского корпуса связи вооруженных сил Великобритании будет создан новый полк, отвечающий за обеспечение кибербезопасности. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Как следует из заявления военного ведомства, создание такого подразделения является «качественным изменением, способствующим модернизации Вооруженных сил Соединенного Королевства, которые должны быть готовы к информационной войне».

По словам министра обороны Великобритании, цитируемым в документе, «кибератаки не менее смертельны, чем атаки на физическом поле боя, и мы должны быть готовы защищать себя от всех тех, кто хочет причинить нам вред, а 13-й полк связи станет для нас подспорьем в этом деле».

На основе нового британского подразделения будет создан Оперативный кибернетический центр армии, обеспечивающий информационную безопасность. Отмечается, что полк численностью в 250 военных специалистов будет служить для британских сухопутных войск, флота и ВВС фактически «цифровой броней», обеспечивающей защиту коммуникаций.

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