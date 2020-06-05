Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Освобождение из тюрьмы в Иране гражданина США Майкла Уайта свидетельствует о том, что с Исламской Республикой можно договориться, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«С тех пор как я стал президентом, мы вернули более 40 американских заложников и задержанных. Спасибо Ирану, это показывает, что сделка возможна», — отметил он.

Трамп добавил, что уже поговорил по телефону с Уайтом, который в настоящее время находится в швейцарском Цюрихе после освобождения. Скоро, обещает американский лидер, гражданин США вернется на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Майкл Уайт был задержан в Иране летом 2018 года, однако об этом стало известно лишь спустя полгода. 4 июня 2020 года Иран освободил американца. Уайт уже прилетел в Цюрих на швейцарском правительственном самолете.

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