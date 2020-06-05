Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не планирует посещать церемонии прощания и похороны Джорджа Флойда, чернокожего, погибшего от рук белого полицейского в Миннеаполисе. Об этом со ссылкой на источники 4 июня сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, траурные мероприятия, посвящённые Флойду, 4 июня прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, на выходных пройдут в Райфорде, 8 июня — в Хьюстоне. В Хьюстоне же 9 июня состоятся его похороны.

По информации источников агентства, в планах Трампа не говорится о посещении какого-либо из этих мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

С 26 мая в десятках городов США продолжаются погромы, массовые беспорядки и протесты, начавшиеся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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