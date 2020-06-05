Кишинёв, , 01:44 — REGNUM Обострение отношений между Молдавией и Приднестровьем на фоне пандемии коронавируса и попытка Кишинева воспользоваться этой ситуацией для установления полного контроля над передвижением товаров и людей в Приднестровье, могут сыграть плохую службу президенту Молдавии Игорю Додону на осенних президентских выборах. Об этом заявил в интервью ИА REGNUM молдавской политолог Игорь Толмач.

Он напомнил, что в ПМР проживают около 200 тыс граждан Молдавии, а на прошлых выборах молдавские социалисты организовали подвоз людей на избирательные участки, чтобы получить их голоса. «Приднестровцы голосовали за социалистов, за Додона, но вместо обещанного пророссийского политика получили обострение и циничную блокаду медикаментов во время эпидемии», — отметил эксперт.

По его словам, на будущих выборах у приднестровцев есть все основания «наказать» Додона — как минимум неучастием, а как максимум — голосованием за кого-то из оппонентов Додона. «Не исключено, что таким же путем может последовать и Россия. В последнее время все больше сигналов о том, что она готова сбросить Додона со счетов и поискать другие политические силы в Молдавии», — подвел итог Игорь Толмач.

Напомним, молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией. Они также потребовали от Украины заблокировать границу с ПМР, чтобы установить полный контроль над приднестровским импортом и передвижением людей.

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