Казань, , 10:57 — REGNUM В Татарстане, несмотря на судебные тяжбы и протесты местных жителей и экологических активистов, начались работы по строительству мусоросжигательного завода в поселке Осиново Зеленодольского района. Воплощать проект швейцарской компании Hitachi Zosen Inova AG будет генеральный подрядчик ОАО «Татнефтепроводстрой».

Напомним, что в качестве инвестора строительства выступает группа компаний «РТ-Инвест» — дочерняя структура госкорпорации «Ростех».

Строительство курирует сам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, так как именно по его поручению возведение объекта началось сразу после получения положительного заключения независимых международных экспертов из Германии — компаний Мüller-BBM и LGA.

Muller-BBM оценила количество выбросов, которые будет производить завод, а также провела исследование шлаковых отходов. Представитель компании утверждает, что допустимых превышений в проекте МСЗ не выявлено. Шлак МСЗ будет складироваться, а после перерабатываться в инертные материалы. Золу планируется использовать в строительстве.

Руководитель компании LGA Гюнтер Кнерр убеждает заказчиков экспертизы, что превышения расчетных концентраций вредных выбросов в результате работы завода не предвидится. В качестве самого убедительного аргумента господин Кнерр утверждает, что казанский проект может быть реализован даже в Германии.

Эксплуатация завода предполагает также предварительную сортировку мусора — это должно улучшить показатели при сжигании отходов и позволит отделить отходы первого и второго класса опасности, которые будут складироваться отдельно, но какова их дальнейшая судьба, пока не знает никто. Если же показатели концентрации образующихся вредных веществ превысят нормативные значения, то специальная система увеличит подачу реагента, обеспечивающего снижение концентрации загрязняющих веществ на выходе из домовой трубы.

Между тем, по словам экологических активистов, министерство экологии Татарстана представило им только часть результатов экспертизы. Кроме того, немецкие фирмы анализировали только часть проектной документации, а не весь проект.

В поддержку МСЗ в Осиново активно выступает заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по проблемам химической безопасности, вице-президент РАЕН, член Европейского комитета «Химия и окружающая среда» и по совместительству заместитель директора «РТ-Инвест» по научному развитию Валерий Петросян, называющий активистов, защищающих право людей на чистый воздух, шарлатанами:

«Те беспокойства, которые высказывают жители, иногда нивелируют те, кого я называю шарлатанами. Шарлатаны, как вы знаете, это невежды, которые изображают из себя знатоков. Вообще им места в дискуссиях быть не должно, потому что они вводят в заблуждение людей. И с какой целью они это делают, остается только догадываться».

В конце марта 2020 года ученые Российской Академии наук в ответе на запрос Генеральной прокуратуры о безопасности МСЗ Hitachi Zosen Inova дали в целом отрицательное заключение. С точки зрения замдиретора «РТ-инвест» Валерия Петросяна, академики РАН, по-видимому, такие же шарлатаны, как и экоактивисты. К сожалению, ни Генеральная прокуратура, ни РАН не инициировали полноценную государственную или судебную экспертизу МСЗ «Чистой страны», удовлетворившись высказываем мнения группой академиков, из которых 46 высказались против МСЗ, а 20 то ли за, то ли воздержались. Тем самым РАН успешно устранилась от выполнения роли главной экспертной структуры России в отношении вопроса о потенциальной угрозе МСЗ для жизни и здоровья миллионов людей.

Впрочем, и немецкая экспертиза также не имеет никакого юридического значения, кроме пиаровского. Поэтому обсуждать её большого смысла не имеет. А вот в отношении заключений Государственной экологической экспертизы по всем МСЗ «Чистой страны» у специалистов много серьезных вопросов, на которые без участия провоохранительных органов, похоже, ответить не получится.

По планам «Чистой страны», МСЗ в Осиново должен быть построен до 30 ноября 2022 года. Каждая их двух линий завода будет принимать по 36 тонн мусора в час — сжигаться будет порядка 1500 тонн мусора в сутки. Стоимость МСЗ составляет 25 млрд рублей, а в год на его эксплуатацию будет расходоваться более 72 млн рублей.

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