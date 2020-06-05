Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Американская сторона, вероятно, намерена избавиться от Договора по открытому небу, обвиняя Россию в нарушении отдельных пунктов соглашения, написал посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для издания The National Interest.

«Мы (Россия — ред.) готовы ‑ и подтверждали это неоднократно — искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров, — отметил Антонов. — Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, видимо, рассматривает как связывающий его по рукам и ногам».

Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно объясняла на конкретных фактах, что утверждения о нарушениях с её стороны безосновательны. Кроме того, в России открыты к обсуждению возникших разногласий, поэтому в рамках договора была создана консультативная комиссия. Однако к изменению решения в США это не привело.

Как сообщало ИА REGNUM, объединяющий более 30 государств Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Руководство США объявило о выходе из соглашения под предлогом того, что Россия якобы не выполняет свои обязательства.

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