Москва, , 00:56 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 5 июня опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 208 лётных смен на 60 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 400 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 650 практических мероприятий на шести полигонах. Десантниками было выполнено более 5,6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 3,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу семь офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в конце мая американские стратегические бомбардировщики B-1B впервые пролетели над территорией Украины. Он также отметил возросшую активность самолётов ВВС США вблизи границ России.

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