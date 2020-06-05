Москва, , 00:32 — REGNUM Компания Nord Stream 2 анализирует последствия для проекта «Северный поток — 2» от возможного введения новых санкций в США, сообщили 4 июня в пресс-службе компании.

«Нам известно о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение Сената США, и мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу», — сказал представитель компании.

Он добавил, что американская сторона демонстрирует явное пренебрежение интересами предприятий и частных лиц в ЕС, и напомнил, что энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов вложили в «Северный поток — 2» почти по миллиарду евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США подготовлен законопроект, который в случае его принятия расширит санкций в отношении газопровода. Оператором проекта выступает компания Nord Stream 2.

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