Вена, , 23:58 — REGNUM В столице Австрии — Вене прошла демонстрация против произвола полиции на почве расизма в США. Об этом 4 июня сообщили австрийские СМИ.

Акция называлась Black Lives Matter. В ней приняли участие около 50 тысяч человек — такие оценки дает венская полиция.

Акция прошла мирно, без эксцессов.

Демонстранты собрались на площади Прав человека и оттуда проследовали до площади Карлсплатц. В демонстрации принимало участие большое количество молодых людей. Многие демонстранты были в масках с надписью «Я не могу дышать». Это последние слова афроаамериканца Джорджа Флойда, который был задушен полицией в американском городе Миннеаполисе.