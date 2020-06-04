Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«У радикальных левых демократов новая мысль — «Сократить финансирование полиции». Вспомните об этом, когда не захотите совершения преступлений против себя самих и членов своей семьи. В эту сторону «сонного Джо» тащат социалисты. Я же являюсь их полной противоположностью, больше денег на правоохранительные органы! Закон и порядок», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 мая в десятках городов США продолжаются погромы, массовые беспорядки и протесты, начавшиеся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

По заявлениям СМИ, задержано не менее 10 тыс. участников протестов и массовых беспорядков.

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