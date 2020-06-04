Дамаск, , 23:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки обстреляли пять поселений в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 4 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Отметим, что речь идёт о зоне деэскалации «Идлиб», где с 6 марта 2020 года введен режим перемирия.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мелладжа, один обстрел населённого пункта Кавкаба, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Анджара в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Александр Щербицкий.

Кроме того, он рассказал, что подразделения российской военной полиции провели как самостоятельное, так и совместное с турецкими военными патрулирование в сирийских провинциях.

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