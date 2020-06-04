Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Россия играет «деструктивную роль» и поэтому должна «убираться с Ближнего Востока», заявил 4 июня помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — не пускать русских на Ближний Восток. Сейчас они уже там, и они играют деструктивную роль. И мы, говоря прямо, считаем, что они должны убираться оттуда», — заявил Шенкер.

При этом Шенкер сообщил, что в укреплении позиций России в Сирии и на Ближнем Востоке вообще виновата администрация предыдущего президента США Барака Обамы, который считал, что вмешательство Москвы на стороне Башара Асада «приведёт русских в трясину».

«Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно сказать, я считаю это провалом», — сказал Шенкер

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с осени 2015 года по официальной просьбе законного сирийского правительства оказывает военную помощь Сирии в борьбе с террористическими группировками и в восстановлении мирной жизни страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе обвинили Обаму в укреплении позиций России в Сирии