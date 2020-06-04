Дамаск, , 23:00 — REGNUM ВВС Израиля нанесли несколько ударов по территории сирийской провинции Хама, сообщают 4 июня израильские и сирийские СМИ.

По разным данным, воздушные удары были нанесены в районе сирийского города Масьяф.

При этом система ПВО Сирии была приведена в действие. Сирийские СМИ утверждают, что воздушная атака была отбита.

На данный момент неизвестно, что конкретно было целью авиаударов.

Стоит отметить, что Израиль воздерживается от официальных комментариев по этому поводу.

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