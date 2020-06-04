Москва, , 23:10 — REGNUM Образом русского патриотизма назвал ЧВК «Вагнер» глава фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин. Он считает публикацию турецкого СМИ о том, что двое россиян заболели коронавирусом в Ливии «признаком слабости Запада, который теряет свои позиции на международной арене и пытается оправдать неудачи Вашингтона на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее несколько российских информационных агентств распространили со ссылкой на агентство Anadolu новость о том, что на ливийской территории двое россиян из ЧВК «Вагнер» стали жертвами коронавируса. Доказательств предоставлено не было, в Турции ссылаются на анонимный источник среди высокопоставленных военных Правительства национального согласия Ливии.

Валерий Коровин объяснил в интервью pravda.ru, почему ЧВК «Вагнер», по его мнению, стала пугать Запад. Эксперт считает, что США боятся признать свою несостоятельность на Ближнем Востоке. Образ внешнего врага помогает Штатам снять с себя ответственность на международной арене. «Ведь именно на Ближнем Востоке американцам пришлось свернуть проекты глобализации и единоличного доминирования», — отметил он.

Москва старается стабилизировать обстановку в Ливии, из-за чего подвергается информационным атакам, уверен Коровин. «Американцы привыкли перекладывать ответственность на других, поэтому проявляют агрессивную риторику после своих стратегических ошибок. Благодаря поиску виноватого Вашингтон пытается сместить взор мировой общественности от самого главного фейка — о наличии политического и военного могущества у США», — подчеркнул эксперт.

«ЧВК «Вагнер» проявляет доблесть и честь. Структура превратилась в бренд русского патриотизма благодаря усилению геополитического положения РФ на Ближнем Востоке», — отметил Коровин. По его мнению, следует стоически реагировать на подобные нападки со стороны Запада, так как они в очередной раз подтверждают беспомощность США.

«Запад пытается уничтожить национальные скрепы России, сломить русский дух с помощью информационной войны, — заявил Коровин. — Штаты пытаются осквернить Россию, распространяя вбросы о ЧВК «Вагнер». На самом же деле — это добровольческая структура, где миротворцы с глубоким чувством патриотизма по собственной воле отстаивают интересы страны в любой точке мира. Сотрудники организации обладают стратегическим мышлением и способны защищать интересы притесняемых государств».