Тегеран, , 23:48 — REGNUM 4 июня спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что парламент 11-го созыва готов развивать парламентское сотрудничество с Всекитайским собранием народных представителей Китайской Народной Республики (КНР). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу Калибаф подчеркнул важность укрепления парламентского сотрудничества и развития дружественных отношений между двумя странами.

«Иранский парламент готов укреплять парламентские связи с Китаем», — отметил он. Подчеркнув значительную роль парламентов в развитии политического и экономического сотрудничества, он пожелал успехов и счастья китайскому правительству и народу.

Ранее Ли Чжаньшу поздравил Мохаммада-Бакера Калибафа с избранием на пост спикера парламента Ирана и призвал к расширению отношений между двумя законодательными органами.

Отметив, что в последние годы отношения между Тегераном и Пекином находятся на подъеме, Ли добавил, что китайско-иранские отношения носят стратегический и долгосрочный характер.

Ли также заявил, что готов расширить отношения между Комитетом Всекитайского собрания народных представителей и Исламским консультативной советом Ирана (Меджлисом).